Через успіх українських десантників у навчаннях Saber Junction-2018 оголошено паузу (відео)

Попри паузу для корегування планів навчання, український підрозділ продовжує виконувати завдання в полі.

Через рішучі дії українських десантників керівництво міжнародних навчань «Saber Junction-2018», що проходять в Німеччині, оголосило паузу для корегування плану проведення маневрів.

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Про повідомляє Міністерство оборони України. Рішення про паузу було оголошено через кілька годин після того, як рота 13-го окремого десантно-штурмового батальйону 95-ї бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ захопила польовий тактичний оперативний центр розвідувального батальйону «противника».

Як розповів командир української роти «Фантом» капітан Іван Федоренко, штаб розвідувального батальйону 173-ї повітрянодесантної бригади США був захоплений під час виконання завдання з розвідки.

«Нами був умовно полонений командир цього батальйону та його офіцери, захоплені засоби зв’язку, зброя та штабні документи. Останні ми вручили командиру батальйону сил OpFor, у складі яких діємо. Це дані щодо розташування підрозділів нашого супротивника, плани його дій тощо. Володіння нашою стороною такою інформацією однозначно впливає на подальший хід навчання», -зазначив військовий.

У подальшому, під час висування українців до ключового рубежу оборони противника, українські сили виявили групу чеських спецпризначенців. В результаті зіткнення диверсанти умовно втратили 6 осіб. Станом на 15:00 загальні умовні втрати противника склали близько 40 осіб та дві одиниці техніки, умовні втрати українців — 2 людини.

Попри паузу для корегування планів навчання, український підрозділ продовжує виконувати завдання в полі.

Раніше повідомлялось, що українські десантники захопили польовий штаб американців на навчаннях Saber Junction 2018. За словами командира десантно-штурмової роти капітана Івана Федоренка, противник не очікував появи українців у своєму розташуванні, а тому серйозного опору не чинив.