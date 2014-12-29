На Чернігівщині невідомі спалили будинок священика Московського патріархату, що перейшов в УПЦ КП

Про це повідомляється на сайті Української православної церкви Київського патріархату.

Відзначається, що отець Нестор протягом тривалого часу був іноком місцевого Домницького монастиря Московського патріархату. "Не витримавши більше проросійської позиції своєї Церкви, восени він звернувся з проханням до Чернігівської єпархії Київського патріархату прийняти його", - говориться у повідомленні. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій задовольнив прохання інока Созонта (Назарова), постриг його в чернецтво з іменем Нестор та рукоположив у сан диякона і пресвітера. Після проходження практики отець Нестор був призначений настоятелем новоствореної громади Київського патріархату в с. Подино, де він проживає.

Читайте такожБілоруська православна церква Московського патріархату хоче автономіїПісля переходу в Київський патріархат о. Нестор "від фанатичних прихильників Московського патріархату неодноразово отримував приховані погрози та натяки: "як ти пішов у розкол, то краще тобі звідси поїхати".

Близько першої години ночі 29 грудня о. Нестор побачив, що з-під даху його будинку йде дим. Внаслідок пожежі будинок повністю згорів, вдалося лише частково врятувати майно.

"Найбільш ймовірною причиною є умисний підпал", - відзначають в УПЦ КП.

У зв’язку з цими подіями архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій звернувся до правоохоронних органів з вимогою провести всебічне розслідування та виявити причину пожежі. В разі, якщо підтвердиться припущення про навмисний підпал, владика вимагає знайти зловмисників та притягнути їх до відповідальності.