Щоб отримати американського партнера для створення спільного кінопроекту, головного героя потрібно зробити американцем - письменник

Відомий письменник і кіносценарист Андрій Кокотюха розповів про проблеми нинішнього вітчизняного кінематографу.

Сьогодні в Україні знімається багато фільмів, але держава готова покрити лише половину заявленої в бюджеті суми.

Про це пише письменник і кіносценарист Андрій Кокотюха в журналі "Новое время страни".

Він каже, що ідеальний варіант — знайти партнера на Заході чи в Китаї.

"Зовсім нереальна мрія — домовитися з кимось в Голлівуді. Проте Захід допоможе нам у створенні потрібного продукту лише за умови, що це цікаво країні-партнерові. Для цього проект потрібно переписати, зробивши головний акцент на темах, ідеях, контексті і проблематиці, зрозумілих жителям тієї держави, в чиї двері ми стукаємо за підтримкою. Щоб роздобути американського партнера для створення спільного кінопроекту, головного героя потрібно зробити американцем. Переговори з європейськими колегами проходять на тих же умовах. Головні герої українських фільмів — поляки, словаки, італійці, німці, китайці. Говоримо, що у нас є півмільйона доларів, ваша доля — стільки ж. Ми на рівних. У відповідь чуємо: якщо не погодитеся на наші умови, у вас не буде наших півмільйона", - констатує письменник.

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Кокотюха стверджує, що просунути свій продукт за кордон можна двома способами.

"Перший описаний вище: погодитися стати міноритарієм в проекті, реалізованому при однакових фінансових вкладеннях сторін. Тобто платимо навпіл, але головний — не ви. Другий спосіб — засукати рукави і працювати самостійно, у себе вдома, в межах своєї країни. Так, умов менше, а держава їх не забезпечить. Але якщо все вийде і вашої праці продукт стане відомий в Україні, результат не змусить себе чекати", - пише він.

Письменник упевнений, що сказане стосується не тільки книжкового, кіно - та шоу-бізнесу.

"Коли про те, що ви робите, заговорять в Україні скрізь і часто, партнер сам постукає у ваші двері", - додає Кокотюха.

Повний варіант думки читайте у свіжому (№35) випуск журналу «Новое время страни».