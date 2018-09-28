Українці розказали, хто на їх думку є рушієм євроінтеграції в країні

Українці також відповіли, які сили на їх думку найбільше сприяють євроінтеграції, і які сили найбільше чинять спротив їй.

44,5% опитаних громадян України вважають, що президент найбільш активно сприяє процесам європейській інтеграції держави, і менше третини - 21,1% - вважають українських олігархів тими, хто найбільше стримує євроінтеграцію України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать представлені на круглому столі результати загальнонаціонального соціологічного опитування населення України, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології за підтримки проекту Європейського Союзу "Громадська синергія".

Зокрема, соціологи спитали у респондентів, які сили є рушієм, а які стримувачем (гальмом) євроінтеграції України. Опитувані могли одночасно обрати не більше п'яти відповідей.

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Також, 27,6% опитаних вважають рушієм уряд, 17% - саме населення, 14,8% - Верховну Раду, 11,7% - політичні сили, що складають коаліцію більшості у парламенті (Блок Петра Порошенка і Народний фронт), 9,3% - громадські організації та громадські діячі, 8,9% - політичні сили, що вийшли з коаліції (Самопоміч, Батьківщина, Радикальна партія Олега Ляшка), 7% - український бізнес. Водночас, 25% не змогли відповісти на питання щодо рушіїв євроінтеграції.

Водночас, найбільшим стримувачем респонденти вважають українських олігархів (21,1%). Також, на думку опитаних, євроінтеграцію України гальмують чиновники і бюрократія (17,6%), Росія (16%), Верховна Рада (15,7%), опозиція (Опозиційний блок та інші) - 14,1%, уряд (12,1%), президент (11,7%) і безпосередньо сам Євросоюз (9,6%). У цьому питанні 29,5% респондентів не змогли відповісти.

Дослідження проведене з 16 до 28 серпня 2018 року. Всього був опитаний 2041 респондент віком від 18 років у всіх регіонах України (в 110 населених пунктах), за винятком Автономної республіки Крим та окупованих територій у Луганській та Донецькій областях. Теоретична похибка вибірки становить 2,3%.