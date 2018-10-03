У Греції затримали трьох українців за підозрою в перевезенні нелегальних мігрантів

Українськими консулами вживаються заходи з метою консульського забезпечення у цій справі.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що в Греції затримано трьох громадян України - членів екіпажу судна за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів.

Про це у коментарі УНІАН повідомив заступник директора департаменту – начальник управління консульського забезпечення Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Берегова охорона грецького міста Патра повідомила про затримання судна під українським прапором та його екіпажу - 3 українців за підозрою у перевезенні нелегальних мігрантів. Тривають первинні слідчі дії. Вживаються заходи консульського забезпечення у справі", - повідомив Кирилич.

Читайте такожСудновласник залишив напризволяще екіпаж на аварійному судні біля узбережжя Одеси

Як повідомляв УНІАН з посиланням на грецькі ЗМІ, 2 жовтня на заході Греції патрульний катер порту міста Патра затримав судно, що йшло під українським прапором, з 65-ю мігрантами на борту.

Довідка УНІАН. За даними МЗС, станом на вересень у Греції утримувалося понад 160 українських моряків, велика кількість з них була затримана за нелегальне перевезення мігрантів. У МЗС заявили, що мають намір посилити роботу посольства в Афінах з метою звільнення засуджених українських моряків. Звільнення двох українських моряків очікується у грудні. Зазначимо, останнім часом суттєво збільшилась кількість випадків затримання та арешту українських моряків в іноземних країнах через перевезення нелегальних мігрантів і заборонених вантажів. Через це у МЗС застерігають українських моряків від сумнівного працевлаштування, яке може призвести до затримання та арешту компетентними органами іноземних країн. Вирок, який виноситься українським морякам за перевезення нелегальних мігрантів грецькими судами, формується з комплексу обставин, які слугують підставою для визначення кількості років покарання. Вищою мірою покарання за незаконне перевезення мігрантів є 25 років.