"О, Афганістан": у Чернівцях водій маршрутки нахамив учаснику АТО (фото)

Водій насміхався над чоловіком, який пред'явив посвідчення учасника бойових дій.

Увечері 3 жовтня в одній з чернівецьких маршруток стався неприємний інцидент: водій насміхався над чоловіком, який пред'явив посвідчення учасника бойових дій.

Про це чоловік повідомив у співтоваристві "СтопХам Буковина" у мережі Facebook.

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"Заходжу сьогодні 03.10.18 в маршрутку N9 на зупинці "Формаркет". У навушниках, показую посвідчення УБД. Водій думав що я не почую, відвертає голову і так з сарказмом "О, Афганістан" і посміхається. Я повернувся і кажу, що я все чув, і що надто молодий для учасника бойових дій в Афганістані. Він каже: а що тоді ти показуєш? Звідки це? Понаробляють цих посвідчень і показують. Я відповів, що такій людині нічого не збираюся пояснювати і якщо якісь питання нехай викликає поліцію. Він замовк. При виході я сказав що він пошкодує про сказане. У відповідь красномовний жест середнього пальця, дядько в кепці поруч підтримав водія насмішкою наді мною ", - обурився чоловік в мережі.

Як повідомляв УНІАН, раніше учасник військової операції щодо захисту України від російської агресії на Сході України Геннадій Бурлаков поскаржився на водія 232 маршрутки в Одесі, який його систематично принижує.