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У Дніпрі вчилися готувати традиційні датські бутерброди (відео)

11:08, 05 жовтня 2018
Суспільство
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Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Тут вчаться готувати смьорреброди і одразу ласують ними - так відзначають дні Данії в Україні. Окрім велопарадів та знайомства з музикою і архітектурою, представили й північну кухню.

Насправді смьорреброд має багато схожого зі звичайними бутербродами. Основою є хліб та масло. А от додатки різноманітні. 

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Теги: #Дніпро#Данія