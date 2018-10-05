У Дніпрі вчилися готувати традиційні датські бутерброди (відео)

Захід відбувся в рамках днів Данії в Україні.

В рамках днів Данії у Дніпрі вчилися готувати традиційні датські бутерброди.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

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Тут вчаться готувати смьорреброди і одразу ласують ними - так відзначають дні Данії в Україні. Окрім велопарадів та знайомства з музикою і архітектурою, представили й північну кухню.

Насправді смьорреброд має багато схожого зі звичайними бутербродами. Основою є хліб та масло. А от додатки різноманітні.