У Дніпрі вчилися готувати традиційні датські бутерброди (відео)
11:08, 05 жовтня 2018Суспільство
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Захід відбувся в рамках днів Данії в Україні.
В рамках днів Данії у Дніпрі вчилися готувати традиційні датські бутерброди.
Про це розповідається у сюжеті ТСН.
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Тут вчаться готувати смьорреброди і одразу ласують ними - так відзначають дні Данії в Україні. Окрім велопарадів та знайомства з музикою і архітектурою, представили й північну кухню.
Насправді смьорреброд має багато схожого зі звичайними бутербродами. Основою є хліб та масло. А от додатки різноманітні.
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