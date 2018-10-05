Стало відомо, якою буде головна новорічна ялинка цього року

Цього року ялинка буде нижчою, ніж у минулому.

Цього року на Софійській площі встановлять головну ялинку країни, яка буде нижчою за торішню. Таке рішення обумовлене проблемним перевезенням.

Про це у коментарі повідомив організатор новорічних святкувань у Києві останніх років і засновник проекту "Ukraine Folk" Ігор Добруцький, передає 44.ua.

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"Поки про ялинку не буду нічого говорити, щоб не наврочити, як в минулий раз. Тоді під час перевезення вона постраждала, але ми все одно зробили з неї "цукерочку". У цьому році її висота буде максимально 25 метрів. Ми вже не будемо брати ялинку висотою 33 метри. Це дуже важко в плані доставки в Київ. Транспорту підходящого немає, з нею неможливо розвернутися. Тому повертаємося до старого варіанту", - розповів Добруцький.

Крім того, вже відомий дизайн стаканчиків для гарячих напоїв.

"Вже визначилися зі стилем оформлення новорічного містечка. Також готовий макет стаканчиків для кави, какао або глінтвейну. Там будуть зображені красиві пінгвіни і ведмеді", - додав засновник проекту "Ukraine Folk.

Що стосується точок з продажу сувенірів, різних виробів, а також фуд-корту, то вже 90% місць на трьох локаціях в Києві, де будуть проходити новорічні святкування, зайняті партнерами.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році темою головного різдвяного містечка країни у Києві буде "Північне сяйво".