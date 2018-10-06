"Смерті ми не потрібні": правозахисниця опублікувала лист Клиха до Сенцова, написаний до припинення голодування (відео)

Листа було написано до оголошення Сенцовим про завершення голодування. Він так і не потрапив до режисера.

Український політв'язень Станіслав Клих написав листа іншому в'язню Кремля українському режисеру Олегу Сенцову.

Фото листа опублікувала на своїй сторінці правозахисниця Марія Томак.

Вона зазначила, що лист було написано до оголошення Сенцовим про завершення голодування. Він так і не потрапив до режисера.

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"Він (лист - УНІАН) не встиг потрапити до рук Олега до того, як він припинив голодування, але, сподіваюся, потрапить після. В якості моральної підтримки", - написала правозахисниця.

У листі до Сенцова Клих пише:

"Привіт, Олеже!

Передаю тобі великий привіт з в'язниці м. Верхньоуральськ Челябінської обл. стежу за твоїм станом і голодуванням у "Новій газеті". Якщо у тебе дуже погане здоров'я, я б просив тебе припинити голодування. Смерті ми не потрібні, ти потрібен своїй мамі і дітям. Я тебе не засуджуватиму, якщо ти припиниш голодування, але, тим не менш, розумію, що все це дістало, особливо обіцянки швидкого звільнення в листах, я такі листи теж отримую і це так само дратує, як і тебе, але потрібно розуміти, що люди, які зі всього світу пишуть листи, бажають нам добра. З моменту твого голодування проблемі українських політв'язнів стали приділяти більше уваги, за це, думаю, ми всі тобі вдячні.

Станіслав Клих

ФКУ-Т Верхньоуральськ

P. S. Отримав від тебе листівки ще в Грозному у 2016-му. Бажаю, незважаючи ні на що, повернутися до твоїх дітей".

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Олег Сенцов заявив про припинення голодування. Він зазначив, що в разі його продовження до нього застосували б примусове харчування через його критичний стан.

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Нагадаємо, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

У 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Втім, Клих заявив, що ніколи не був у Чечні. Пізніше стало відомо, що він збожеволів через тортури у в’язниці.