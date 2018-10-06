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"Смерті ми не потрібні": правозахисниця опублікувала лист Клиха до Сенцова, написаний до припинення голодування (відео)

14:11, 06 жовтня 2018
Суспільство
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Клих написав листа Сенцову / фото svoboda.org

Фото листа опублікувала на своїй сторінці правозахисниця Марія Томак.

Вона зазначила, що лист було написано до оголошення Сенцовим про завершення голодування. Він так і не потрапив до режисера.

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"Він (лист - УНІАН) не встиг потрапити до рук Олега до того, як він припинив голодування, але, сподіваюся, потрапить після. В якості моральної підтримки", - написала правозахисниця.

У листі до Сенцова Клих пише:

"Привіт, Олеже!

Передаю тобі великий привіт з в'язниці м. Верхньоуральськ Челябінської обл. стежу за твоїм станом і голодуванням у "Новій газеті". Якщо у тебе дуже погане здоров'я, я б просив тебе припинити голодування. Смерті ми не потрібні, ти потрібен своїй мамі і дітям. Я тебе не засуджуватиму, якщо ти припиниш голодування, але, тим не менш, розумію, що все це дістало, особливо обіцянки швидкого звільнення в листах, я такі листи теж отримую і це так само дратує, як і тебе, але потрібно розуміти, що люди, які зі всього світу пишуть листи, бажають нам добра. З моменту твого голодування проблемі українських політв'язнів стали приділяти більше уваги, за це, думаю, ми всі тобі вдячні. 

Станіслав Клих

ФКУ-Т Верхньоуральськ 

P. S. Отримав від тебе листівки ще в Грозному у 2016-му. Бажаю, незважаючи ні на що, повернутися до твоїх дітей".

фото Facebook Марія Томак

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня Олег Сенцов заявив про припинення голодування. Він зазначив, що в разі його продовження до нього застосували б примусове харчування через його критичний стан.

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Нагадаємо, ФСБ РФ затримала Сенцова в Криму навесні 2014 року, згодом його вивезли в Росію. У серпні 2015 року українського режисера засудили до 20 років ув'язнення за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів партійних офісів. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів.

У 2016 році українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха засудили до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно. За версією російського слідства, вони були членами організації УНА-УНСО і у 1994-1995 роках воювали у складі бандформувань у Чечні. Втім, Клих заявив, що ніколи не був у Чечні. Пізніше стало відомо, що він збожеволів через тортури у в’язниці.

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Теги: #Клих#лист#Олег Сенцов