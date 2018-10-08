Пухнасті, різнокольорові та просто дуже милі: як у Львові пройшла перша виставка морських свинок (фоторепортаж)

Протягом двох днів експерти обирали найбільш красивих та породистих гризунів - домашніх улюбленців багатьох українців.

У Львові 6-7 жовтня 2018 року вперше відбулася експертна виставка морських свинок Ukrainian Championship Show XІ.

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Протягом двох днів експерти обирали найбільш красивих та породистих гризунів - домашніх улюбленців багатьох українців.

Водночас усі гості виставки могли подивитися та навіть погладити пухнастих і не дуже участників заходу.

Крім того, в рамках виставки проводилися семінари для усіх бажаючих, де можна було дізнатися більше інформації про морських свинок - про генетику шерсті та забарвлень тваринок, їхні природні недоліки та багато чого іншого.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові на виставці котів показали 15-кілограмового пухнастика.