Пухнасті, різнокольорові та просто дуже милі: як у Львові пройшла перша виставка морських свинок (фоторепортаж)
11:16, 08 жовтня 2018Суспільство
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Протягом двох днів експерти обирали найбільш красивих та породистих гризунів - домашніх улюбленців багатьох українців.
У Львові 6-7 жовтня 2018 року вперше відбулася експертна виставка морських свинок Ukrainian Championship Show XІ.
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Протягом двох днів експерти обирали найбільш красивих та породистих гризунів - домашніх улюбленців багатьох українців.
Водночас усі гості виставки могли подивитися та навіть погладити пухнастих і не дуже участників заходу.
Крім того, в рамках виставки проводилися семінари для усіх бажаючих, де можна було дізнатися більше інформації про морських свинок - про генетику шерсті та забарвлень тваринок, їхні природні недоліки та багато чого іншого.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Львові на виставці котів показали 15-кілограмового пухнастика.
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