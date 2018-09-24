У Львові на виставці котів показали 15-кілограмового пухнастика (фоторепортаж)
13:06, 24 вересня 2018Суспільство
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Відвідувачі виставки мали можливість оглянути породистих котів.
Під час виставки котів "Cat вернісаж", що проходила 22-23 вересня у Львові, показали кота-єврочемпіона, 14-річного Фігарушу.
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Вага кота становить 15 кг (при стандарті близько 6-8 кг), довжина – більше метра, передає Zaxid.net.
Також під час виставки провели конкурс "Костюмований бал котів". Відвідувачі виставки мали можливість оглянути породистих котів різноманітних порід та придбати кошенят.
Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2017 року в Дніпрі зареєстрували власника рекорду - найбільшого племінного кота в Україні.
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