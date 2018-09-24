У Львові на виставці котів показали 15-кілограмового пухнастика (фоторепортаж)

Відвідувачі виставки мали можливість оглянути породистих котів.

Під час виставки котів "Cat вернісаж", що проходила 22-23 вересня у Львові, показали кота-єврочемпіона, 14-річного Фігарушу.

Читайте такожВуха, лапи і хвости: сьогодні відзначається Всесвітній день кішок (відео)

Вага кота становить 15 кг (при стандарті близько 6-8 кг), довжина – більше метра, передає Zaxid.net.

Також під час виставки провели конкурс "Костюмований бал котів". Відвідувачі виставки мали можливість оглянути породистих котів різноманітних порід та придбати кошенят.

Як повідомляв УНІАН, 2 грудня 2017 року в Дніпрі зареєстрували власника рекорду - найбільшого племінного кота в Україні.