Вибухи на складі боєприпасів біля Ічні: з арсеналу вивезли 50% боєприпасів великого калібру

Наразі горять 5 сховищ арсеналу, охорона арсеналу була посилена окремим батальйоном.

З території 6-го арсеналу Міноборони в Чернігівській області, де сталися вибухи та пожежа, були вивезені 50% боєприпасів великого калібру, а дані про 88 тис. тонн боєприпасів на охоплених пожежею складах не відповідають дійсності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-майор Родіон Тимошенко повідомив на брифінгу в Києві.

За його словами, станом на 9.30 пожежею охоплено 5 сховищ арсеналу.

Також Тимошенко спростував інформацію, поширену раніше ДСНС, про те, що на складах зберігається 88 тис. тонн боєприпасів. Тимошенко зауважив, що насправді боєприпасів у 1,5-2 рази менше.

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«Протягом останнього часу з території арсеналу вивезено близько 50% боєприпасів великого калібру і з майданчиків, які були на відкритій місцевості, – всі вони були переміщені на інші склади та арсенали, підземні укриття, сховища захищеного типу», - заявив генерал.

Також він зауважив, що охорона арсеналу була посилена окремим батальйоном .

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт. Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу. Створено оперативний штаб ДСНС, поліції та Нацгвардії.

Закрито повітряний простір в радіусі 30 км, призупинено рух залізничного та автомобільного транспорту. Евакуйовано близько 12 тис. осіб.

За фактами вибухів на складах боєприпасів у Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону розпочала кримінальне провадження за ч.3 ст.425 Кримінального кодексу України «Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану», що карається позбавленням волі на строк від п’яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливу диверсію на 6-му арсеналі.