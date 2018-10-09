У Дніпрі з'явилися креативні театральні афіші (фото)
18:23, 09 жовтня 2018Суспільство
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Креативні афіші жителі Дніпра оцінили позитивно.
Афіші в місті з'явилися перед початком театрального сезону \ Фейсбук Юрій Голік
У Дніпрі біля театрів з'явилися нові креативні афіші.
Як написав у соцмережі радник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Юрій Голік, перед відкриттям театрального сезону біля театрів і в інших місцях встановили "розклад вистав у вигляді класних фотографій, а не нудних стандартних афіш, як це робилося багато років до цього".
Такі афіші з'являться біля всіх театральних майданчиків міста \ Фейсбук Юрій Голік
Він зазначив, що в даний час "Оперний і Горького змонтовані. Завтра в сквері Героїв монтуємо Молодіжний і Органний. У п'ятницю - Шевченка і Філармонія".
У Дніпрі встановили нові креативні афіші \ Фейсбук Юрій Голік
Під постом Голіка читачі залишили позитивні коментарі, жителям міста такий креатив сподобався.
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