У Дніпрі з'явилися креативні театральні афіші (фото)

Креативні афіші жителі Дніпра оцінили позитивно.

У Дніпрі біля театрів з'явилися нові креативні афіші.

Як написав у соцмережі радник голови Дніпропетровської обласної держадміністрації Юрій Голік, перед відкриттям театрального сезону біля театрів і в інших місцях встановили "розклад вистав у вигляді класних фотографій, а не нудних стандартних афіш, як це робилося багато років до цього".

Він зазначив, що в даний час "Оперний і Горького змонтовані. Завтра в сквері Героїв монтуємо Молодіжний і Органний. У п'ятницю - Шевченка і Філармонія".

Під постом Голіка читачі залишили позитивні коментарі, жителям міста такий креатив сподобався.