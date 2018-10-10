Синод Вселенського патріархату: в УПЦ КП заявили, що питання Томосу обговорять лише після звіту екзархів

Речник Київської патріархії нагадав "дорожню карту" до отримання Томосу.

Обговорення питання отримання Томосу можливе лише після звіту екзархів Вселенського Патріарха у Стамбулі 10 жовтня.

Про це у Facebook повідомив речник Київської патріархії архієпископ Євстратій (Зоря).

За його словами, 9 жовтня екзархи Вселенського Патріарха відбули з Києва до Стамбула, де звітуватимуть 10 жовтня.

"Лише після цього можливе обговорення питання Томосу. Тому повідомлення, ніби "Томос вже є" - не відповідають дійсності, а інформаційно - шкідливі, бо після хвилі "перемоги" піде хвиля "зради", коли виявиться, що питання Синод ще не обговорив", - наголосив архієпископ Євстратій.

"Боролися за автокефалію 100 років - тож можемо ще трохи побути стриманими!", - додав він.

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Крім цього, речник Київської патріархії нагадав "дорожню карту" до отримання Томосу.

Першим етапом "дорожньої карти" є рішення Синоду Вселенського Патріархату про надання Томосу про автокефалію.

Потім на основі цього рішення - скликання та проведення у Києві Собору з участю архієреїв УПЦ КП, УАПЦ та УПЦ МП, які звернулися до Вселенського Патріарха з проханням про Томос.

"Собор здійснить церковне об‘єднання, утворивши єдину Помісну УПЦ, та обере її Предстоятеля (ми будемо висувати та підтримувати Патріарха Філарета)", - зазначив архієпископ Євстратій.

Третій етап - отримання предстоятелем єдиної помісної автокефальної УПЦ Томоса як документа (грамоти).

Як повідомлялось, 9 жовтня у Стамбулі розпочалося засідання Синоду Константинопольського патріархату, на якому можуть затвердити томос щодо автокефалії української православної церкви.

Засідання Синоду триватиме з 9 по 11 жовтня. Воно проходитиме за зачиненими дверима, а його порядок денний офіційно не повідомляється.