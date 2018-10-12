Військові показали, як оберігатимуть боєприпаси від диверсій (фото)

Сьогодні проблема протидії диверсіям на об'єктах зберігання боєприпасів може бути вирішена шляхом їхнього розміщення в заглиблених бетонних сховищах арочного типу, відзначають у ЗСУ.

ЗСУ будуть запобігати диверсіям на об'єктах зберігання боєприпасів за допомогою підземних арочних сховищ.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко на сторінці в Facebook.

"Аналіз причин вибухів на арсеналах Збройних сил України свідчить про продовження збройної агресії проти України з використанням всієї сукупності способів і засобів гібридної війни", – заявив він.

На його думку, "без відкритого застосування військової сили проти України і при досить умовному зменшенні інтенсивності бойових дій на Донбасі ворог не залишає спроб "знекровити" нашу армію, залишити нас без необхідних для стримування агресії, ресурсів, у тому числі боєприпасів".

"Диверсія на 6-му арсеналі Збройних сил України (Чернігівська область, поблизу м. Ічня) показала, що тих заходів, які були прийняті після попередніх диверсій, недостатньо", – констатував він.

На думку командувача Сухопутних військ, "реалізація повного комплексу заходів, які гарантовано забезпечать надійне зберігання і охорону арсеналів, баз, складів, вимагає інтенсивної системної діяльності протягом тривалого часу".

"Сьогодні проблема протидії диверсіям на об'єктах зберігання боєприпасів може бути вирішена шляхом їх розміщення в заглиблених бетонних сховищах арочного типу, що зробить неможливим більшість можливих способів проведення диверсій", – заявив він.

"Реалізуємо цей підхід у Сухопутних військах Збройних сил України, починаючи з зберігання реактивних боєприпасів усіх типів", – повідомив Попко.

Читайте такожІчня оживає після вибухів: селяни повертаються до своїх домівок (відео)

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

Інформація про жертви або постраждалих не надходила. З прилеглих територій було евакуйовано понад 12 тис. чол.

Створено оперативний штаб ДСНС, поліції і Нацгвардії. За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучено 113 од. техніки, а також 511 осіб.

За фактами вибухів на складах боєприпасів в Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що повлекшло тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення) КК, карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.