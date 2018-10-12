Військові показали, як оберігатимуть боєприпаси від диверсій (фото)
ЗСУ будуть запобігати диверсіям на об'єктах зберігання боєприпасів за допомогою підземних арочних сховищ.
Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Сергій Попко на сторінці в Facebook.
"Аналіз причин вибухів на арсеналах Збройних сил України свідчить про продовження збройної агресії проти України з використанням всієї сукупності способів і засобів гібридної війни", – заявив він.
На його думку, "без відкритого застосування військової сили проти України і при досить умовному зменшенні інтенсивності бойових дій на Донбасі ворог не залишає спроб "знекровити" нашу армію, залишити нас без необхідних для стримування агресії, ресурсів, у тому числі боєприпасів".
"Диверсія на 6-му арсеналі Збройних сил України (Чернігівська область, поблизу м. Ічня) показала, що тих заходів, які були прийняті після попередніх диверсій, недостатньо", – констатував він.
На думку командувача Сухопутних військ, "реалізація повного комплексу заходів, які гарантовано забезпечать надійне зберігання і охорону арсеналів, баз, складів, вимагає інтенсивної системної діяльності протягом тривалого часу".
"Сьогодні проблема протидії диверсіям на об'єктах зберігання боєприпасів може бути вирішена шляхом їх розміщення в заглиблених бетонних сховищах арочного типу, що зробить неможливим більшість можливих способів проведення диверсій", – заявив він.
"Реалізуємо цей підхід у Сухопутних військах Збройних сил України, починаючи з зберігання реактивних боєприпасів усіх типів", – повідомив Попко.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 9 жовтня, вночі на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.
Інформація про жертви або постраждалих не надходила. З прилеглих територій було евакуйовано понад 12 тис. чол.
Створено оперативний штаб ДСНС, поліції і Нацгвардії. За даними ДСНС, до ліквідації наслідків залучено 113 од. техніки, а також 511 осіб.
За фактами вибухів на складах боєприпасів в Чернігівській області військова прокуратура Центрального регіону почала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 (недбале ставлення військової службової особи до служби, що повлекшло тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім військового положення) КК, карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.
СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.