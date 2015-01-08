Карикатури, квіти, свічки: у Києві біля посольства Франції вшанували загиблих під час теракту в Парижі
14:29, 08 січня 2015Суспільство
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Кияни приносять квіти до будівлі посольства Франції в Україні в пам'ять про жертви теракту в Парижі.
Кияни вшанували загиблих журналістів / Фото УНІАН
Вранці в середу, 7 січня 2015 року, троє зловмисників увірвалися в будівлю, де розташовується редакція Charlie Hebdo в 11-му окрузі Парижа, і відкрили вогонь по людям, які перебували там. Жертвами нападу стали 12 осіб. Ще 11 людей отримали різні поранення.
Читайте такожОдин з убитих під час теракту в Парижі поліцейських виявився мусульманином (відео)За останніми даними, підозрювані у розстрілі редакції Charlie Hebdo у Парижі намагалися пограбувати заправку на півночі Франції, в департаменті Ена. Поліція проводить спецоперацію з затримання терористів.
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