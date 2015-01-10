Бойовики "ЛНР" викрали громадянина Ізраїлю - міліція

Як повідомила на своїй сторінці в Facebook начальник прес-служби Головного управління МВС у Луганській області Тетяна Погукай, до Сєвєродонецького міського відділу міліції поштою надійшло звернення Посольства Ізраїлю в Україні про допомогу в розшуку й встановленні місцезнаходження громадянина Ізраїлю - Гороватого Давида, 1963 р. н., який, за словами родичів, незаконно позбавлений волі на території України й доставлений на територію Перевальська (місто підконтрольне бойовикам ”ЛНР ”).

Читайте такожУ Донецькій області три злочинці викрали "кіборга" й намагалися продати його в "ДНР"

Даний факт кваліфіковано за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.