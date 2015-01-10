У необхідності воювати за Донбас упевнений кожен другий українець - соцопитування

62,8% українців упевнені, що воювати за Донбас є сенс.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення ZN.UA.

Зокрема так вважають 57,5% на Сході і 36,1% (сумарно) в Донецькій і Луганській областях.

Згідно з даними опитування, 47,5% респондентів вважають, що боротися за Донбас варто тому, що "це - територія України, на якій мешкають українські громадяни".

Найбільш популярна ця точка зору не в Галичині, а на Дніпропетровщині - 67,1%, а найменше-в Донецькій області - 20,7%.

При цьому, згідно з даними дослідження, тільки 10% опитаних вважають, що "воювати за Донбас не має сенсу, оскільки більшість людей, які там проживають, хочуть відокремитися від України, і наші солдати не повинні безглуздо гинути".

Читайте такожЗа день бойовики 34 рази обстріляли позиції сил АТОКрім того, як свідчать дані опитування, прихильників необхідності боротися, в першу чергу, за українських громадян і українські території більш ніж у 4 рази більше, ніж тих, хто впевнений, що "якщо здати Донбас, то Росія на ньому не зупиниться і піде далі" (за цю версію віддали свої голоси 11,2% опитаних).

При цьому, згідно з даними дослідження, готових воювати за український Донбас у 12 разів більше, ніж тих, хто виправдовує необхідність подальшої війни потребою в ресурсах регіону (4,1%).