Експерт на прикладі історії СРСР пояснив героїзацію Росією ліквідованих на Донбасі терористів

Експерт відзначив, що найбільша загроза в "Л/ДНР" існує "для тих яскравих персонажів, які не в повному обсязі виконують лінію Кремля".

Ліквідація ватажків "ДНР" і "ЛНР" дозволила Кремлю створити з мертвих терористів "пантеон героїв Донбасу".

Таку думку висловив заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко, коментуючи річницю вбивства в Донецьку терориста "ДНР" Арсена Павлова (позивний Моторола), передає "Обозреватель".

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"Хто вчив історію Радянського Союзу, не буде дивуватися, як гинули герої Громадянської війни. Більшість "героїв" були елементарними бандитами, це потім вже відбувалася певна міфологізація. Котовський та інші перейшли з кримінального середовища в соціальне і стали революціонерами", - зазначив експерт.

"Вони гинули тому, що з мертвої людини зліпити героя набагато простіше, ніж з живої. Мертвий не піде гвалтувати в сусіднє село, не суперечитиме іміджу, який йому нав'язаний. З одного боку, вони усувають можливість подальшої негативізації цього "героя", а з іншого боку - створюють можливість його міфологізації. Нібито його прибрали українські ДРГ і він тепер герой - давайте тепер створимо стелу Гіві, Мотороли, Захарченка та будемо молитися на цих трьох богів", - пояснив Петренко.

За його словами, найбільша загроза в "Л/ДНР" існує "для тих яскравих персонажів, які не в повному обсязі виконують лінію Кремля".

"Якщо вони не будуть готові як Ігор Плотницький здати свій пост і виїхати кудись за Урал, то така людина стане героєм пантеону поруч з Захарченком", - додав експерт.