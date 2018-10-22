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У Львівській обласній лікарні помер 34-річний учасник АТО

12:34, 22 жовтня 2018
Суспільство
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Військовому було 34 роки \ фото УНІАН

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка Львівської облради Мирослава Бабінська.

У її повідомленні вказано, що 34-річний Михайло Ковальчук потрапив у реанімаційне відділення лікарні у важкому стані. 21 жовтня шукали донорів крові для військового, оскільки потрібно було переливання. Однак вночі 22 жовтня чоловік помер.

У Львівській обласній клінічній лікарні підтвердили інформацію про смерть військового, вказавши, що у нього був цироз печінки. Однак детальнішу інформацію пообіцяли повідомити згодом.

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Теги: #військовий#помер