У Львівській обласній лікарні помер 34-річний учасник АТО

У Львівській обласній клінічній лікарні підтвердили інформацію про смерть військового, вказавши, що у нього був цироз печінки.

Сьогодні вночі у Львівській обласній клінічній лікарні помер 34-річний демобілізований учасник АТО Михайло Ковальчук. Читайте такожНа Житомирщині через тяжку хворобу помер АТОшник (фото) Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила депутатка Львівської облради Мирослава Бабінська. У її повідомленні вказано, що 34-річний Михайло Ковальчук потрапив у реанімаційне відділення лікарні у важкому стані. 21 жовтня шукали донорів крові для військового, оскільки потрібно було переливання. Однак вночі 22 жовтня чоловік помер. У Львівській обласній клінічній лікарні підтвердили інформацію про смерть військового, вказавши, що у нього був цироз печінки. Однак детальнішу інформацію пообіцяли повідомити згодом.

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