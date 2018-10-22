Екологічна катастрофа в Криму: окупаційна влада заявила про відновлення роботи заводу "Титан"

Згідно з повідомленням окупаційної влади Криму, запуск обладнання заводу почався в суботу, 20 жовтня.

В Армянську на півночі окупованого РФ Криму відновив роботу завод Кримський титан після припинення у вересні в зв'язку з викидами небезпечних хімічних речовин.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на заяву Росприроднагляду.

Згідно з повідомленням окупаційної влади Криму, запуск обладнання заводу почався в суботу, 20 жовтня.

За словами очільника окупаційної адміністрації Армянська Василя Теліженка, для того щоб завод запрацював на повну потужність, необхідно близько тижня.

Нагадаємо, що 4 вересня окупаційна влада Криму оголосила про закриття заводу Кримський титан (філія компанії Титанові інвестиції українського олігарха Дмитра Фірташа) у зв'язку з викидом токсичних речовин у повітря в Армянську та околицях.

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У ніч на 24 серпня в місті Армянськ на півночі окупованого РФ Криму з'явився невідомий наліт "липкої іржі", яким покрилися металеві предмети. Місцеві жителі почали скаржитися на утруднене дихання, першіння в горлі, висип і загальне нездужання.

10 жовтня жителі Армянська знову почали повідомляти про хімічні викиди в повітря.

Окупаційна влада заявила, що забруднення повітря пов'язано з випарами вмісту кислотного накопичувача, в який скидають хімічні відходи з 1971 року.

Українське слідство розглядає три версії забруднення повітря: через неправильну експлуатацію заводів на півночі півострова; через викид в атмосферу хімікатів у результаті військових навчань РФ й умисне забруднення повітря Росією для дестабілізації обстановки в Херсонській області з метою відновлення подачі води в окупований Крим.