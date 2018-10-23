Відкриття дитячої спортивної секції та снукерний турнір у Львові

27-28 жовтня у місті Львові відбудеться відкриття дитячої спортивної снукерної секції та турнір зі снукеру «КУБОК АКАДЕМІЇ СНУКЕРУ ЛЬВІВ U16». Академія Снукеру Львів, саме так називається секція для дітлахів, де можна отримати нові знання та навички з більярдної гри.

Окрім гравців з України, на турнір зареєструвалися хоч і юні, але вже досвідчені снукеристи з Молдови. Всього ж на турнір збираються приїхати і позмагатися за звання чемпіона близько 30 учасників! В рамках турніру для юних спортсменів запланована невеличка розважальна програма, подарунки та фотосесія.

За перебігом змагань можна буде спостерігати онлайн. Для спортсменів встановлено 5 столів і всі вони обладані можливістю вести онлайн трансляції з поточним рахунком у матчі.

Серед запрошених гостей на відкриття Академії Снукеру:

Ісаєнко Сергій - найтитулованіший, багаторазовий чемпіон України, учасник міжнародних змагань, член збірної України;

Бойко Юліан - пятиразовий чемпіон України у різних вікових категоріях, учасник міжнародних змагань, член збірної України.

Довідка:

Снукер - різновид більярду, найбільш популярний у Великобританії та країнах Азії. Останні роки набирає стрімкого розвитку в Україні.

Організатор: Всеукраїнська ГО «НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ СНУКЕРУ УКРАЇНИ» (НФСУ)

Подія: КУБОК АКАДЕМІЇ СНУКЕРУ ЛЬВІВ U16

Дата: 27-28 жовтня 2018 року

Місце проведення: Львів, ЗОШ №90, вул.Антоненка-Давидовича 2

Офіційне відкриття турніру: 27 жовтня 13:30, ЗОШ №90, вул. Антоненка-Давидовича 2.

Контакти: 096 809-33-50 Пінчук Валентина, прес-центр

096 171-11-17 Бойко Сергій, Президент НФСУ

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