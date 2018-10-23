Кива: завдяки чемпіонам із дворового футболу в Полтаві до кінця року з'явиться новий стадіон

Крім того, Ілля Кива повідомив про відновлення роботи з дитячими колоніями і анонсував проведення першого матчу вже в початку листопада.

Новий стадіон, за який боролися футбольні команди на Чемпіонаті з дворового футболу «Мільйон на стадіон», буде побудований у Полтаві до кінця 2018 року, повідомив президент Всеукраїнської національної федерації дворового футболу, голова Соціалістичної партії України Ілля Кива, передає прес-служба СПУ на офіційному сайті.

«Це чесно заслужений приз: 1 млн грн на будівництво стадіону. Були травми, гра була важка, але хлопці - молодці, показали себе відмінно. Постараємося, щоб до кінця року було поле. Для цього найближчим – часом буде визначено та погоджено з міською владою місце будівництва», – сказав він на прес-конференції в Полтаві, присвяченій перемозі команди.

Також двоє кращих гравців Чемпіонату найближчим часом поїдуть до Одеси для удосконалення спортивних навичок.

Крім того, І.Кива повідомив про відновлення роботи з дитячими колоніями і анонсував проведення першого матчу вже в початку листопада.

«У 2012-13 роках ми активно працювали з дитячими колоніями, але війна перешкодила нам. Зараз ми відновлюємо цю діяльність, будемо запрошувати тренерів, займатися з дітьми. І вже 4 листопада в колонії для неповнолітніх в Кременчуці пройде перший футбольний матч», – уточнив він.

При цьому І.Кива підкреслив, що перебування дітей в колоніях – це «не їхня проблема, а провина дорослих».

«Ми повинні показати дітям, які оступилися, що є інше життя. Показати, що краще спортом займатися ... Це наш обов'язок і відповідальність – виховати здорове суспільство, чесних громадян, які з гордістю називатимуть себе українцями. Наше завдання, щоб кожен з них виріс порядним, сильним і здоровим чоловіком, а чи буде це завдяки футболу, баскетболу або іншому спорту - не важливо», – зазначив він.

Президент ФДФУ також додав, що докладе всіх зусиль для того, щоб змагання із дворового футболу регулярно проводилися по всій Україні і стали невід'ємною частиною виховної роботи з дітьми.

«Наше основне завдання, щоб подібні Чемпіонати («Мільйон на стадіон»- ред.) були не одноразовою акцією, а стали частиною програми по роботі з дітьми. Вони повинні відбуватися щорічно в кожному місті, в кожному дворі, щоб була здорова і міцна нація. Ми зробимо все від нас можливе для максимального залучення дітей до спорту та здорового способу життя», – запевнив він.

Як повідомлялося, Чемпіонат з дворового футболу «Мільйон на стадіон» почався півроку тому в Полтаві і проходив за підтримки Міністерства молоді та спорту, під патронатом МВС і за участю Федерації футболу України і Нацполіціі. Фінал Чемпіонату відбувся 21 жовтня в Києві, головний приз - 1 млн грн на будівництво стадіону виграла команда з Полтавської області «Молодь». Також в липні полтавці відправляться на Чемпіонат з дворового футболу в Європу, де вони зіграють з дитячою збірною Ліги Італії.