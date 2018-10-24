Актори "Дизель шоу" запустили флешмоб, публікуючи веселі відео з Мариною Поплавською

За словами актора Євгена Сморигіна, Поплавська хотіла б, щоб її близькі зараз посміхалися, а не сумували. "Їй зараз потрібні наші посмішки. Адже на усмішки і сміх вона витратила все життя!", - написав комік.

Один з акторів комедійного проекту "Дизель шоу" Євген Сморигін опублікував на своїй сторінці в Instagram відео з Мариною Поплавською, яка загинула в ДТП під Києвом 20 жовтня.

На ньому актриса без макіяжу співає в домашній обстановці. Запис було зроблено в номері готелю перед одним з концертів колективу в Одесі, повідомив Сморигін. Він також запропонував своїм колегам викладати веселі відео з Мариною Поплавською, запустивши таким чином флешмоб "Марина з нами".

"Три дні Марини немає з нами... Але вона житиме завжди. У мене є відеозаписи, які ніхто ніколи не бачив. Думаю, вам буде цікаво побачити її "без гриму". Простою, життєрадісною, веселою... Ми часто співали з нею. Друзі, у вас напевно є подібні відео, фотки. Давайте, хоча б протягом 9 днів, поки вона з нами, викладати смішну, веселу, радісну Маришку. Вона зараз з нами і бачить тільки наші сльози і смуток... Може бути, я не правий, поправте мене... Але мені здається, їй зараз потрібні наші посмішки. Адже на усмішки і сміх вона витратила все життя!", - написав комік.

Ідею Сморигіна вже підтримала актриса "Дизель шоу" Вікторія Булітко. Вона також опублікувала відео на якому Поплавська співає.

"Викладаю відео Мариночки з наших акторських буднів. Вона завжди любила повеселитися, пожартувати, прикольнутися за лаштунками. Часто говорила: "Вікуся, а давай знімемо що-небудь "таке". Любимо тебе дуже і завжди будемо любити", - підписала відео Булітко.

Підтримала флешмоб і Ольга Гуцало, яка теж була частиною команди "Дизель шоу". Вона написала, що на гастролях часто жила з Поплавською в одному номері і опублікувала відео, на якому актриса "гріється" від зображення багаття в телевізорі.

Приєдналися до флешмобу й інші знайомі актриси. Перукар Євген Кондратюк виклав відео, на якому він фарбує Вікторію Булітко і Марину Поплавську. Під час процедур атриси жартують і сміються.

Як повідомляв УНІАН, вранці 20 жовтня на Житомирській трасі під Києвом автобус з акторами "Дизель Шоу" зіткнувся з фурою. В результаті ДТП загинула зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

Раніше команда "Дизель Студії" опублікувала щемливе відео-реквієм в пам'ять про Марину Поплавську.