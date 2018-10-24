Мовні квоти можуть поширити на друковані ЗМІ

За словами Вікторії Сюмар, введення квот має бути поетапним.

Мовні квоти можуть поширити на друковані засоби масової інформації.

Про це повідомляє газета Верховної Ради "Голос України", зазначаючи, що після прийняття у першому читанні закону "Про про забезпечення функціонування української мови", деякі видавці скептично поставилися до певних положень законопроекту.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила: "Ми включилися в підготовку поправок до законопроекту про українську мову в контексті поетапного переходу на українську мову друкованих видань".

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За її словами, введення мовних квот на телебаченні і радіо мало позитивні наслідки у вигляді створення робочих місць.

"Коли впроваджувалися мовні квоти на телебаченні та радіо, це робилося з дуже простою метою — для створення робочих місць. Українські пісні на радіо — це робота і для музичних гуртів, і для студій звукозапису. На телебаченні після запровадження квот помітно збільшилася кількість україномовних телепередач, знятих українцями і в Україні. Це гумористичні шоу та пізнавальні програми, телепрограми і фільми. Ми фактично запустили виробництво українського кіно і серіалів. А це — і актори, і режисери, і автори сценаріїв — величезний пласт креативного класу, який отримав роботу", - зазначила Сюмар.

На думку голови профільного комітету, наразі існує проблема того, що українців привчили читати російською. Квоти для друкованих ЗМІ, на її думку, цю проблему вирішать, однак є й вірогідність збільшення контрабанди російськомовних ЗМІ зі сходу.

Сюмар зазначила, що введення квот має бути поступовим, щоб "галузь мала можливість вижити, і журналісти, верстальники та редактори не втратили роботу".

"Як варіант — можна виділити два-три роки, протягом яких видання змусять перейти на українську мову. Або ж запропонують поетапне впровадження — протягом першого року 25 відсотків української, другого — 35, далі — 50", - йдеться у повідомленні.

Сюмар також наголосила, що квоти не мають поширюватися на видання, що випускаються мовами Європейського Союзу.

"Маємо бути зацікавленими в тому, щоб наші діти, чи науковці, будь-хто мав можливість читати періодичну пресу англійською, німецькою чи французькою мовами", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" (№ 5670-д авторства групи народних депутатів).