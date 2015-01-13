Суд зняв звинувачення з "васильківських терористів"

Вони були засуджені до 6 років ув'язнення за нібито намір підірвати пам'ятник Леніну у Борисполі в День Незалежності в 2011 році.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолютивній частині рішення суду, яке оголосив головуючий суддя Анатолій Орел.

Що стосується звинувачень в інших злочинах справу передано на дорозслідування в прокуратуру Київської області.

"Вирок Києво-Святошинського районного суду Київської області від 10 січня 2014 року щодо Ігоря Мосейчука, Володимира Шпари, Сергія Бевза в частині засудження їх за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-2 Кримінального кодексу скасувати, справу в цій частині закрити за недоведеністю їх участі у вчиненні злочину.

В іншій частині вирок суду скасувати. Справу в цій частині направити прокурору Київської області для організації додаткового розслідування", - зазначив головуючий у справі суддя.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області співробітники СБУ вилучили нібито вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Мосейчука і Бевза і помічника депутата Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме - підриву пам'ятника Леніну у Борисполі. Сам пам'ятник на той момент вже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради. 10 січня 2014 року Києво-Святошинський райсуд виніс вирок фігурантам справи - по 6 років ув'язнення. 24 лютого 2014 року Апеляційний суд Київської області звільнив з-під варти на підписку про невиїзд обвинувачених по справі Ігоря Мосейчука, Володимира Шпару та Сергія Бевза.