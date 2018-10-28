В Україні сьогодні відзначають 74-ту річницю вигнання нацистських окупантів

Президент і прем’єр привітали співвітчизників з цією датою в історії народу.

В Україні сьогодні, 28 жовтня, відзначають 74-ту річницю вигнання нацистських окупантів.

«74 роки минуло від дня вигнання нацистських окупантів з України. Ця дата назавжди залишиться у пам’яті всього народу, адже немає в Україні родини, яка би не втратила рідних під час нацистської навали і окупації», - заявив президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

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Глава держави зазначив, що «ціною неймовірних зусиль, ціною мільйонів життів нам вдалося зупинити агресора – кожен клаптик нашої землі рясно политий кров’ю наших захисників».

«Вічна шана і пам'ять тим, хто віддав свої життя за майбутнє прийдешніх поколінь – вільне майбутнє України та всього європейського континенту», - додав Порошенко.

Вітаючи співвітчизників з Днем визволення України від фашистських загарбників, прем’єр-міністр Володимир Гройсман підкреслив, що нацистська окупація України під час Другої світової війни є однією з найбільш трагічних сторінок нашої історії.

«Масові переслідування за національною ознакою, винищення євреїв, розстріли української інтелігенції, повсюдне ставлення до українців як до людей другого сорту – на зміну одному тоталітарному режиму в Україну в 1941 році прийшов інший, для якого саме існування української нації було під питанням», - цитує Гройсмана урядова прес-служба.

«Ціною надзвичайних, нелюдських зусиль українці змогли вижити у таких умовах та звільнити власну землю від чергових «визволителів». Ця перемога здобувалася ціною мільйонів життів та скалічених доль. По закінченні війни в Україні не залишилося практично жодної родини, яка б не зазнала втрат. Тому вклад українського народу у перемогу над нацизмом є неоціненним», - нагадав прем’єр.

«Ми ніколи не забудемо про неї і завжди пам’ятатимемо тих, хто віддав своє життя, захищаючи власну землю від загарбників. Висловлюю вдячність усім визволителям України від нацистських загарбників за мужність і героїзм! Вшановую хвилиною мовчання пам’ять усіх полеглих у боротьбі з нацизмом», - підсумував Гройсман.