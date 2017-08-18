"Прискорений курс історії з залізним Арні": Шварценеггер з лялькою Трампа дав урок неонацистам (відео)

15:24, 18 серпня 2017
Суспільство
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Шварценеггер попросив президента США Дональда Трампа виступити з критикою подій в Шарлотсвіллі і запропонував йому варіант промови.

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Відомий актор Арнольд Шварценеггер записав відеозвернення, в якому засудив мітинг неонацистів в американському Шарлотсвіллі. Ролик опубліковано в Facebook-акаунті ATTN.

Шварценеггер попросив президента США Дональда Трампа виступити з критикою подій в Шарлотсвиллі і запропонував йому варіант промови: «Я відмовляюся від підтримки расистів. Країна, яка перемогла армії Гітлера - не місце для нацистських прапорів». Після цього актор дістав фігурку Трампа з сказав їй: «Бачиш, це було не так вже й складно».

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"Ваші герої програли. Ви підтримуєте занапащену ідею. І повірте мені, я знав справжніх нацистів, тому що, бачте, я народився в Австрії в 1947 році, незабаром після Другої світової війни.

Коли я ріс, мене оточували спустошені люди, люди, які прийшли додому з війни, що запам'ятаються шрапнеллю і виною, люди, які були введені в оману ідеологією, що програла. І я можу сказати вам, що ці примари, яких ви обожнюєте, провели все життя в соромі, і зараз вони горять у пеклі", - заявив актор.

12 серпня неонацисти провели в Шарлотсвиллі стихійну смолоскипну ходу, вимагаючи від місцевої влади відмовитися від знесення пам'ятника генералу конфедератів Роберту Едварду. Спровоковані радикалами заворушення тривали кілька днів, 33 особи постраждали, троє загинули.

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Теги: #Шварценеггер і Трамп#неонацисти в Шарлотсвіллі