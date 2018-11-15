У Києві близько 300 будинків залишаються без опалення

Роботи із заміни частини теплотраси на вулиці Саксаганського, де виявлено додаткове пошкодження мережі, наразі тривають.

У Києві сьогодні близько 300 будинків залишились без теплопостачання через проблеми на мережах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час виступу на засіданні Київради щодо аварій на початку опалювального сезону.

«Багато проблем. «Київтеплоенерго» в цілодобовому режимі ліквідує аварії. Велике пошкодження на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі, де провалився асфальт, його ліквідували, але виявили додаткове пошкодження, що може спричинити аварію. Там служби працюють над заміною мережі. В інших проблемних місцях також тривають роботи. І тимчасово зараз близько 300 будинків без тепла», - сказав Кличко.

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За словами мера, він дав доручення якнайшвидше усунути проблеми та обов’язково інформувати мешканців будинків про роботи, які відбуваються.

Також Кличко наголосив на необхідності інформувати киян про те, коли буде відновлено теплопостачання у їхні оселі, бо часто кияни не можуть отримати цю інформацію від ЖЕДів та інших обслуговуючих компаній.

Як повідомляв УНІАН, вчора активісти з міста Сміла Черкаської області, яке залишилося без опалення, влаштували пікет під будівлею Кабінету міністрів. Люди вимагають, щоб їм в будинку дали тепло.