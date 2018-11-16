У центрі Києва дівчина порубала сокирою Porsche за $100 тисяч: з'ясувалися несподівані подробиці про інцидент

З відео киян, які стали свідками інциденту, пізніше був змонтований музичний кліп.

Днями у столиці невідома блондинка в рожевому пальто розгромила спорткар Porsche 718, вартістю близько 100 000$, який був припаркований на одному з центральних перехресть міста. Жінка списала машину написами "Сволота" і "Виродок" і порубала її сокирою. Як з'ясувалося, це виявилося зрежисованою постановкою.

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Відео інциденту публікували в мережі очевидці і насправді вони були реальними. Саме з них і був змонтований кліп на новий трек музичного проекту MDZ під назвою "NO STRESS", повідомляє прес-служба артистки.

Інцидент широко обговорювався не тільки в Україні, але й у Білорусі, Росії, Казахстані, Вірменії та інших країнах. Сама артистка ніяких коментарів з цього приводу не дає.

Нагадаємо, що в цьому році українська артистка MDZ випустила дебютне відео на пісню "Мишки Гамми", яке зібрало понад 3,5 мільйона переглядів на YouTube.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 13 листопада, біля Хоральної синагоги Бродського дівчина в рожевому пальто написала на Porsche Boxter слово "сволота". Після цього вона взяла сокиру і кілька разів вдарила ним по капоту і лобовому склу машини.