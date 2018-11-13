У центрі Києва дівчина розмалювала Porsche й понівечила його сокирою (відео)

Дівчина підійшла до Porsche і написала балончиком на авто слово "сволота".

У вівторок, 13 листопада, біля Хоральної синагоги Бродського дівчина в рожевому пальто написала на Porsche Boxter слово "сволота".

Після цього вона взяла сокиру і кілька разів вдарила нею по капоту і лобовому склу машини. Подія сталася близько 13:00, передає "Інформатор" і публікує відео.

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За словами свідків події, вони побачили, як до припаркованого кабріолету Porsche Boxter білого кольору під'їхав автомобіль Chevrolet. З машини вийшла дівчина в рожевому пальто і сріблястих чоботях з балончиком фарби в руках. Вона підійшла до Porsche і написала балончиком на боці автомобіля слово "сволота". Потім вона взяла сокиру і кілька разів вдарила нею по капоту і лобовому склу машини.

Буквально через 15 хвилин після події до Porsche підійшов чоловік у капюшоні, сів за кермо спорткара і поїхав у невідомому напрямку. Свідки додали, що в салоні Boxter були кілька камер, тому те, що сталося, могло бути зрежисованою постановкою.

Нагадаємо, в липні в Дніпрі жінка написала "П***р" на авто невірного чоловіка і врізалася в нього.