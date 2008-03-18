З 1 липня вводяться нові акцизні марки на алкоголь

Кабінет міністрів ухвалив рішення про введення з 1 липня 2008 р. акцизних марок нового зразка для алкогольних напоїв.

Як повідомляється на сайті уряду, відповідну постанову №179 було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів 12 березня.

Згідно з документом, виготовлення і доставка нових марок Державній податковій адміністрації спеціалізованим підприємством Міністерства фінансів має бути забезпечене до 20 червня ц.р.

Підприємства зможуть використовувати марки старого зразка до 1 серпня 2008 р., а алкогольні напої з такими марками можуть продаватися згідно з термінам реалізації продукції.

Нові акцизні марки на алкогольні напої і тютюнові вироби імпортного виробництва будуть фіолетового кольору, вітчизняного - зеленого.