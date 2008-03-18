У Сімферополі від вибуху гранати постраждала людина

У Сімферополі в одній з квартир дев`ятиповерхового житлового будинку внаслідок необережного поводження з гранатою Ф-1 стався вибух, в результаті якого постраждала одна особа.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалого з осколочними пораненнями у тяжкому стані госпіталізовано.

Несучі конструкції будинку не порушено.