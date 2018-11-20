Рада не підтримала перейменування Дніпропетровської області на Січеславську

При першому голосуванні було лише 202 голоси, а при другому 206 із мінімально необхідних 226 голосів народних депутатів.

Верховна Рада України не включила до порядку денного і не направила на висновок Конституційного суду проект закону «Про внесення змін до статті 133 Конституції України(щодо перейменування Дніпропетровської області)» ( реєстраційний номер 8329).

За дане рішення проголосувало менше необхідних 226 народних депутатів України .

При першому голосуванні було лише 202 голоси, а при другому 206.

Даним законопроектом передбачалося перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Даний законопроект поданий 156 народними депутатами України.

Верховна Рада України не направила проект закону до Конституційного Суду України для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Читайте такожРада підтримала перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку

Народний депутат України Віктор Кривенко (позафракційний) зазначив, що ряд депутатів із фракції БПП витягають із гнізд для голосування карточки і «кажуть, що нібито загубили».

Він підкреслив, що якщо не буде необхідних голосів, то «це буде вирок для цієї політичної сили».

Після того як не набралося необхідних мінімум 226 голосів за проект постанови, яким передбачалося включення до порядку денного даного законопроекту і направлення його на висновок КС депутати почали кричати фракції БПП: «Ганьба».

Голова ВР України Андрій Парубій, коментуючи голосування, наголосив, що до парламенту має бути внесений новий проект постанови з цього питання.

«Ми повинні внести нову постанову і проголосувати. Я закликаю внести нову постанову і проголосувати, бо це (не підтримання перейменування області – УНІАН) не зробить честі українському парламенту. Ми маємо негайно вирішити питання про перейменування Дніпропетровської області», - підкреслив Парубій.

Він наголосив: «це питання гідності українського парламенту.