Рада адвокатів закликала ВР не приймати скандальний законопроект про адвокатуру

Рада адвокатів України (РАУ) закликала депутатів Верховної Ради України не приймати законопроект №9055 "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" під впливом маніпуляцій думкою адвокатури.

Про це йдеться у резолюції РАУ від 21 листопада 2018 року, що опублікована на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

РАУ зауважує на спроби цензурувати критику законопроекту, який несе ризики втрати можливостей захисту прав громадян.

"Як заслін справедливій критиці законопроекту №9055 з боку адвокатської спільноти всієї України 19.11.2018 року до Верховної Ради Асоціацією правників України було подане відкрите звернення на підтримку законопроекту. Але треба зважити, що Асоціація правників України не представляє інтереси саме адвокатської спільноти нашої держави, а є представником працівників прокуратури, поліції, податків, митників, суддів, а також, зокрема, певної незначної частини адвокатів", - говориться у резолюції.

Виходячи з такого складу цієї організації, її лобістські зусилля виглядають логічними, адже законопроект містить положення про надання преференцій у доступі до адвокатської професії для прокурорів та судді без проходження 2-річного стажування.

"Законопроектом на відкуп суду віддано притягнення адвокатів до відповідальності за зловживання процесуальними правами; на догоду правоохоронним органам знівельовано принцип конфіденційності в діяльності адвоката, а також спрощено процедуру заміни захисника за договором на адвоката з державної системи безоплатної правової допомоги. Юристи-держслужбовці, які складають ще одну значну групу членів АПУ, намагаються реалізувати доступ до суду поза принципами, передбаченими нормами законодавства про адвокатську діяльність. Тому видається абсолютно зрозумілим, чому Асоціація правників лобіює цей законопроект. Він впроваджує амбітні плани більшості членів цієї організації — працівників правоохоронних органів та судів – посилити їхні професійні права за рахунок тиску на адвокатів", - йдеться у резолюції.

З моменту внесення законопроекту до парламенту РАУ уже втретє звертає увагу народних депутатів до реальної перспективи втрати адвокатурою своєї незалежності, що прямо суперечать інтересам мільйонів українських громадян.