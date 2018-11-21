Українська співачка, яка втекла до Росії, злякала мережу фото без макіяжу

Анна Сєдокова похизувалася знімком без макіяжу, чим спровокувала критику дописників в Instagram.

Українська співачка Анна Сєдокова, яка переїхала жити до Росії, опублікувала в мережі новий знімок, на якому вона позує в топі й без макіяжу.

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Екс-"віагра" в пості Instagram з опублікованими фото зазначила, що зараз вона перебуває в Лос-Анджелесі. "В LA я майже не фарбуюся. Олівець для губ, тінт і хайлайт на вилиці. Тут особливий ритм", - розповіла Сєдокова.

Багато фанатів у коментарях пишуть, що співачці набагато ліпше з косметикою: "Яка ти страшна, пи***ць", "Жахливе фото", "Бабуся", "Фотошоп свою справу робить", "Ось воно, справжнє обличчя", "Анно, навіщо ви так обличчя обкололи".

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