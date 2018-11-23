Львівський хакер зламав тисячі комп’ютерів у 50 країнах світу (фото)

За допомогою вірусу хакер віддалено управляв комп'ютерами інших людей.

Кіберполіція викрила хакера зі Львівщини, який за допомогою вірусного програмного забезпечення "інфікував" майже дві тисячі комп'ютерів у 50 країнах світу.

Як повідомили у прес-службі Національної поліції України, вірус допомагав отримувати віддалений доступ до комп'ютерів.

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"Зокрема – можливість завантажувати та відвантажувати файли, керувати автозавантаженням і службами, віддалено управляти реєстром, встановлювати і видаляти програми, робити скріншоти з віддаленого екрану, перехоплювати звук з мікрофона і відео з вбудованих або зовнішніх камер", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомили у поліції, вірус DarkComet має моніторинг натиснутих клавіш, монітор буфера обміну, цілий набір утиліт для роботи з мережею, а також надавав можливість зловмиснику віддалено вимикати і перезавантажувати уражений комп’ютер. Програма використовує бек-коннект, тобто сама ініціює з'єднання з керуючою машиною.

Зазначається, що за місцем проживання підозрюваного 42-річного львів'янина провели обшук. Було вилучено заражений вірусом ноутбук та комп'ютер, також виявлено адмін-панель доступу до заражених комп’ютерів шкідливим програмним забезпеченням, його інсталяційні файли, знімки екрану з підконтрольних комп’ютерів. Усю техніку направили на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) та ч. 1 ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) КК України.

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