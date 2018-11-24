Латвія підтримує зусилля України щодо міжнародного визнання Голодомору геноцидом українців

Десять років тому Латвія визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Президент Латвії Раймондс Вейоніс заявляє, що його країна підтримує зусилля України, спрямовані на визнання міжнародною спільнотою Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Латвії сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Вейоніс заявив, що його візит до України у День вшанування пам’яті жертв Голодомору є символічним.

"Ми вшановуємо жертв Голодомору. Як і Україна, Латвія постраждала від злочинів режиму Сталіна. Тому ми підтримуємо зусилля України, спрямовані на встановлення історичної справедливості та досягнення міжнародного засудження геноциду проти народу України", - наголосив він.

Вейоніс нагадав, що Латвія у 2008 році визнала Голодомор геноцидом, вчиненим проти українського народу.