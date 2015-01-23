Влада анексованого Севастополя думає над опрісненням морської води

Про це повідомив так званий "губернатор" Севастополя Сергій Міняйло.

«Є безліч проектів (вирішення проблеми водопостачання міста - ред.) аж до опріснення морської води, ми розглядаємо найбільш прийнятні для нас», - сказав він.

Раніше проти використання опрісненої морської води висловився ряд екологів, які заявили, що така вода буде «мертвою» і непридатною для пиття.

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Минулої осені, у зв'язку з нестачею води в міському водосховищі, влада Севастополя обмежила водопостачання ряду мікрорайонів і закупила воду в сусідньому районі Криму.

Деякі громадські діячі відзначили, що водопостачання Севастополя вдалося стабілізувати лише в січні 2015 року, коли обсяги споживання води найнижчі в році. Громадські активісти побоюються, що в травні-червні, коли почнеться полив сільськогосподарських земель, проблема водопостачання знову загостриться.