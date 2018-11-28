У Криму окупанти проводять обшук у будинку активістки Українського культурного центру

Адвокат Балабан повідомив, що її телефон вимкнений, а місцеперебування невідоме.

У Сімферополі російські окупанти проводять обшук в будинку активістки Українського культурного центру Галини Балабан.

Як повідомляє "Кримська правозахисна група" у Facebook, обшуки розпочалися сьогодні вранці.

"В активістки Українського культурного центру Галини Балабан у Сімферополі проходить обшук. Кримська правозахисна група намагається зв'язатися з адвокатом", - йдеться у повідомленні.

"Адвокат Балабан повідомив, що її телефон вимкнений, а місцеперебування невідоме", - додали в правозахисної організації.

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Правозахисники зазначили, що 29 серпня обшук відбувся в Ольги Павленко, яка також була активісткою Українського культурного центру. Після цього вона і ще один активіст центру Михайло Батрак вимушено залишити окупований Крим.

У квітні 2018 року активістів УКЦ в Криму Олену Попову і Ольгу Павленко викликав «на бесіду» старший помічник «прокурора» Сімферополя Олексій Пучков. Співробітника російської «прокуратури» цікавила робота Центру і випуск газети «Кримський терен». Активістки скористалися правом не свідчити проти себе і своїх близьких.

В "Кримської правозахисній групі" зауважують, що подібні бесіди силовики проводили з активістами центру і раніше.