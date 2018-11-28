У Києві проходить конкурс професійної майстерності World skills Ukraine 2018

У Києві на арт-заводі "Платформа" відкрився український етап міжнародного конкурсу World skills Ukraine 2018, покликаний популяризувати серед молоді на робітничі професії.

Всього у заході беруть участь представники понад 70 країн, і молодь практично з усіх областей України три дні змагатимуться в номінаціях: електромонтажні, зварювальні та слюсарні роботи, підйом і транспортування вантажів, перукарське і кулінарну майстерність, технологія моди, а також мехатроніка.

Про це повідомляє Обозреватель, який побував на відкритті конкурсу.

Крім звичних спеціальностей, таких як зварювальник або електромеханік, вперше в цьому році поза конкурсом пройде змагання з механотроніки.

"Ще 3-4 роки тому такого попиту на людей робочих професій не було. Сьогодні у вас зацікавлені все більше і більше підприємств і компаній", - заявив під час відкриття конкурсу заступник міністра освіти Роман Греба.

Представник генерального партнера конкурсу компанії "Метінвест" Лариса Поліщук зазначила, що їх компанія щороку приймає 30% випускників профтехучилищ у регіонах. За її словами, попит на "робочі руки" зростає.

Конкурс організували Міністерство освіти і Федерація роботодавців України. У нашій країні він проводиться з 2016 року, переможці Всеукраїнського етапу зможуть взяти участь у світовому чемпіонаті World skills International.