В Одесі вбили 37-річного бізнесмена

Сьогодні на вулиці Семінарській в Одесі вбито 37-річного приватного підприємця.

Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного Управління внутрішніх справ.

За словами керівника ЦГЗ Ольги БОГАЧЕНКО, «тіло бізнесмена було виявлене з численними вогнепальними пораненнями. На місці злочину вилучені гільзи калібру 7,65 мм».

Порушено кримінальну справу за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.

Співробітниками правоохоронних органів вже встановлено, що бізнесмен загинув, повертаючись з роботи додому. Він жив в Одесі, проте був прописаний у населеному пункті іншого регіону.

Міліція веде розшук вбивці підприємця.