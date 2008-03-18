В Одесі вбили 37-річного бізнесмена
13:24, 18 березня 2008Суспільство
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Міліція веде розшук вбивці
Сьогодні на вулиці Семінарській в Одесі вбито 37-річного приватного підприємця.
Про це повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків обласного Управління внутрішніх справ.
За словами керівника ЦГЗ Ольги БОГАЧЕНКО, «тіло бізнесмена було виявлене з численними вогнепальними пораненнями. На місці злочину вилучені гільзи калібру 7,65 мм».
Порушено кримінальну справу за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.
Співробітниками правоохоронних органів вже встановлено, що бізнесмен загинув, повертаючись з роботи додому. Він жив в Одесі, проте був прописаний у населеному пункті іншого регіону.
Міліція веде розшук вбивці підприємця.
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