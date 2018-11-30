В Одесі прокоментували чутки про примусову мобілізацію (відео)
11:52, 30 листопада 2018Суспільство
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У мережах активно обговорюються фейки про те, що в армію хапають всіх чоловіків без розбору.
В одеському обласному комісаріаті спростовують чутки про примусової мобілізації
В одеському обласному комісаріаті спростовують чутки про примусову мобілізацію.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Панічні фейки активно розповсюджують у соцмережах. Мовляв, в армію хапають всіх чоловіків без розбору. Найнебезпечніші нібито місця в Одесі - залізничний вокзал та автовокзал, ринок "Привоз".
В комісаріаті кажуть, що будуть запрошувати тільки резервістів, причому виключно для перенавчання. Мобілізації в області немає.
Раніше повідомлялося, що в Одеській області в зв'язку з введенням військового стану приводять в бойову готовність протиповітряну оборону.
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