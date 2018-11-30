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В Одесі прокоментували чутки про примусову мобілізацію (відео)

11:52, 30 листопада 2018
Суспільство
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Панічні фейки активно розповсюджують у соцмережах. Мовляв, в армію хапають всіх чоловіків без розбору. Найнебезпечніші нібито місця в Одесі - залізничний вокзал та автовокзал, ринок "Привоз".

В комісаріаті кажуть, що будуть запрошувати тільки резервістів, причому виключно для перенавчання. Мобілізації в області немає.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області в зв'язку з введенням військового стану приводять в бойову готовність протиповітряну оборону.

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Теги: #Одеса#мобілізація#воєнний стан