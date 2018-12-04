У всіх школах Львова з`являться охоронці

З лютого цього року учнів 19-ти львівських шкіл охороняли працівники «Муніципальної варти», а в багатьох школах роботу охоронців оплачували коштом батьків.

У штатних розписах усіх львівських шкіл з'явиться посада охоронця. Відповідне рішення 3 грудня ухвалив виконавчий комітет Львівської міської ради.

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Як повідомляє ZAXID.NET, нову посаду у школах Львова введуть з початку 2019 року. У прес-службі Львівської міськради журналістам уточнили, що до того часу міська рада передбачить гроші на зарплати усім цим новим співробітникам.

Зазначається, що з лютого цього року учнів 19-ти львівських шкіл охороняли працівники ЛКП «Муніципальна варта». Перелік шкіл мали розширювати. Однак згодом саме тому, що працівників «Муніципальної варти» не вистачає, було вирішено внести окрему відповідну посаду. Роботу охоронців координуватимуть дирекції навчальних закладів.

В багатьох львівських школах роботу охоронців оплачували за рахунок батьків.

Раніше українським батькам дали детальну інструкцію щодо боротьби із поборами у школах.