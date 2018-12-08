Втеча з київського суду: підозрюваний у вбивстві сам повернувся та викликав поліцію (відео)

Чоловік запевняє, що втік з суду на знак протесту проти утримання в СІЗО.

Підозрюваний у вбивстві Андрій Йолкін приїхав до Голосіївського районного суду, з якого втік напередодні, та сам зателефонував до поліції, щоб його взяли під варту.

На місце подій прибули представники поліції та прокуратури. За їх словами, підозрюваний виконуватиме визначене судом рішення - напередодні Голосіївський суд Києва постановив взяти підозрюваного під варту замість домашнього арешту.

Як повідомляє телеканал ТСН, Йолкін запевняє, що втік з суду на знак протесту проти утримання в СІЗО.

"Чоловік стверджує, що тікати не збирався, а лише демонстрував свою незгоду з рішенням, адже мав рішення Європейського суду з прав людини, що він не може утримуватись у таких умовах протягом більше шести років... Затриманий називає рішення суду свавіллям та каже - тікати не збирався, а лише привертав увагу до своєї справи", - йдеться у повідомленні.

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За втечу проти Йолкіна порушено ще одну справу.

Правоохоронці впевнені, що Йолкін втік би з країни при першій можливості, "однак не зміг втілити цей задум у життя".

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця столичної прокуратури Надія Максимець, "підозрюваний затриманий та доставлений до Голосіївського управління поліції".

Нагадаємо, у четвер, 6 грудня, у Києві з будівлі суду втік підозрюваний у вбивстві, який перебував до того під домашнім арештом. За наявною інформацією, коли суддя змінив йому запобіжний захід на утримання під вартою, Йолкін "вийшов у коридор і зник".