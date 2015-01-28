Сили АТО можуть залишити низку позицій, але продовжать боротьбу- опитування УНІАН
Більшість учасників опитування УНІАН вважає, що перехід бойовиків до активних наступальних дій закінчиться тим, що сили АТО залишать низку позицій, але збережуть армію і продовжать боротьбу.
Про це свідчать дані опитування в групі УНІАН Вконтакте, в якому взяли участь 2 673 людини.
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Таку позицію висловили 758 респондентів (28,4%). Крім того, 578 осіб (21,6%) вважає, що такі дії бойовиків стануть останнім ривком перед їх поразкою. Ще 552 опитаних (20,7%) відповіли, що такий хід нічим не завершиться, оскільки українські військові витримають цей удар і перейдуть в контрнаступ.
Між тим, 449 респондентів (16,8%) налаштовані не так оптимістично. Вони вважають, що сили АТО зазнають поразки, і Україна буде змушена домовлятися на умовах Кремля.
Ще 336 опитаних читачів (12,6%) висловили думку, що активні наступальні дії бойовиків закінчаться тим, що США і Європа нададуть Україні озброєння.