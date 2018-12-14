У МВС розповіли, як працюватимуть завтра правоохоронці у Києві під час Об’єднавчого собору

Правоохоронці посилять заходи безпеки не лише біля Національного заповідника «Софія Київська», а й поряд з іншими релігійними спорудами.

Головним завданням правоохоронців під час проведення Об’єднавчого собору, що відбудеться 15 грудня на території Національного заповідника «Софія Київська», та Об’єднавчої молитви, що проходитиме на Софійській площі, буде забезпечити публічну безпеку та не допустити провокацій.

Про це сьогодні під час наради заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, повідомляє Департамент комунікацій МВС України.

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«Під час заходів буде задіяна достатня кількість правоохоронців та відповідних служб для організації публічної безпеки. Також посилене патрулювання буде здійснюватися по всій центральній частині міста та в інших районах Києва», - зазначив Яровий.

Він наголосив, що для забезпечення публічного порядку планується залучити особовий склад поліції Києва, патрульної поліції, військовослужбовців Нацгвардії, поліції полку особливого призначення, поліції охорони та придані сили.

Також правоохоронці зазначили, що посилять заходи безпеки поряд з іншими релігійними спорудами Києва.

Крім того, планується залучення додаткових карет швидкої допомоги та розгортання пунктів обігріву.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня в СБУ заявили, що спецслужби РФ та підконтрольні Росії бойовики у день проведення Об’єднавчого собору планують провести хресні ходи у Києві, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві та спровокувати сутички з правоохоронцями.

Завтра, 15 грудня, паралельно з проведенням Об’єднавчого собору у Храмі Софії Київської, на Софійській площі відбудеться Об’єднавча молитва за автокефалію української церкви. Від самого ранку і до оголошення результатів собору до присутніх звернуться визнані моральні авторитети нації: громадські діячі, актори, співаки, поети, письменники, лікарі, юристи, вчені, вчителі. У своєрідному марафоні візьмуть участь Тарас Петриненко, Юрій Щербак, Дмитро Павличко, Ганна Липківська (правнучка митрополита Василя Липківського), Сергій Жадан та інші.