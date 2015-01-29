У Харкові винесли вирок у справі про пожежу на заводі "Хартрон"

Тоді загинули вісім осіб, були госпіталізовані семеро.

Як повідомила кореспондентові УНІАН прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик, відповідне рішення 29 січня ухвалив Київський районний суд Харкова.

За її даними, суд визнав винними посадовців ювелірного заводу та призначив покарання для директора підприємства у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки, для інженера – 5 років позбавлення возі з іспитовим терміном 2 роки. Кримінальне провадження стосовно ще одного обвинуваченого у зв'язку з його смертю виділене в окреме провадження, яке буде закрито.

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Дубовик наголосила, що прокуратура наполягала на реальному покаранні для обвинувачених.

Вона додала, що після детального вивчення вироку суду прокуратура буде визначатися з поданням апеляції.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові вранці 8 січня 2014 року сталася пожежа на території заводу «Хартрон» по вулиці Академіка Проскури, 1. Загоряння виникло у п'ятиповерховій виробничій будівлі, яку на території заводу орендувало ВАТ «Харківська ювелірна фабрика». Вогнем були знищені 4-1 та 5-й поверхи будівлі площею 250 кв. м.

Внаслідок пожежі загинули 8 людей. Ще 22 особи вдалося врятувати, 7 із них були госпіталізовані.