Росіян більше хвилює погіршення умов життя, ніж конфлікт з Україною - опитування

Про це пише польська Puls Biznesu з посиланням на проведене у січні опитування компанією Synovate Comcon.

"Опитування показує, що росіяни тепер вважають більшою проблемою Росії економічну кризу, ніж конфлікт з Україною. Це зміна у порівнянні із груднем. Що цікаво, менше, ніж половина опитаних вважає західні санкції та російські контр-санкції важливими справами", - відзначає видання.

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Кризу в російській економіці очікують майже 80% опитаних, що на 8 п.п. більше, ніж у грудні та лише незначно менше, ніж у 2009 році, коли був зафіксований рекорд таких негативних очікувань на фоні падіння російського ВВП на 8%.

"91% опитаних визнало, що вони або їх родичі відчули негативні наслідки підвищення цін за останній місяць, що на 5 п.п. більше, ніж у грудні. 48% опитаних сказали, що вони або їх родичі відчули зменшення заробітків, що на 2 п.п. більше. Результати опитування також свідчать, що росіяни вже обмежують видатки, зокрема, на відпочинок",- відзначила газета.