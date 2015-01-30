ПАРЄ направить місію в РФ для вивчення ситуації з Савченко

Надія Савченко, обрана восени народним депутатом Верховної Ради від партії "Батьківщина", отримала статус члена ПАРЄ, повідомляє Бі-бі-сі.

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У понеділок ПАРЄ надала ув'язненій українці міжнародний імунітет і закликала російську владу негайно звільнити її.

Як повідомляв УНІАН, Надія Савченко була викрадена бойовиками в Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли в Росію, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. Льотчицю утримують в московському СІЗО №6. 15 грудня 2014 року Надія Савченко оголосила голодування.